SCUOLA: DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75 PER CENTO

ROMA – Il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula in una percentuale del 75% e non più del 50% come previsto dalla bozza del Dpcm. La modifica, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è stata decisa nel corso della Stato-Regioni con l’esecutivo che ha accolto due richieste dei presidenti: chiarire l’inciso inserito nell’articolo 1 comma 9 lettera e – quello dove si parla di “competizioni sportive di alto livello” – e sollecitare il Cts all’approvazione delle linee guida proposte dalla Regioni per l’apertura degli impianti sciistici

Download in PDF©