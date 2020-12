SCUOLA, DE MICHELI: “TUTTO PRONTO PER LEZIONI IN PRESENZA AL 75 PER CENTO DAL 7 GENNAIO”

ROMA – “Tutti i modelli organizzativi” nella scuola e nel trasporto “devono essere pronti perché le scuole secondarie aprano in presenza al 75% dal 7 gennaio”. Lo ha detto la ministra dei trasporti Paola De Micheli a Raiuno aggiungendo che questo è “l’obiettivo fissato con le ministre Azzolina e Lamorgese“. Nel frattempo – ha spiegato – “il ministro Speranza ha fatto un’ordinanza di natura sanitaria, che non ha a che vedere con i modelli organizzativi, e ha deciso per ragioni sanitarie che dal 7 al 15 la presenza sarà al 50% e non ancora al 75%”. Quanto ai trasporti la presenza resterà al 50%.75% a scuola, 50% su bus è obiettivo” ha detto

