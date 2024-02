SCUOLA DELL’INFANZIA A POGGIO PICENZE: ECCO LE NOVITA’ FORMATIVE PER GLI ALUNNI

POGGIO PICENZE – Orari anticipati, apertura il sabato per mezza giornata e nuove attività di laboratorio o comunque volte a favorire le capacità dei bambini, attraverso il supporto di professionisti esterni ed esperti.

Sono solo alcune delle novità dalla scuola dell’Infanzia di Poggio Picenze (L’Aquila), per l’anno scolastico 2024/2025. A renderle note, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, le insegnanti coordinate da Giovanna Caratozzolo, dirigente dell’Istituto comprensivo “Navelli” che, tra i vari plessi sparsi nella zona est della provincia, include anche le scuole situate nel piccolo comune dell’Aquilano.

“L’idea – spiegano – è da un lato quella di adeguare la logistica alle necessità genitoriali in termini di orario, dall’altro quello di rendere la scuola una preziosa risorsa e un luogo in cui i bambini possano divertirsi e, al contempo, svolgere attività finalizzate a favorire lo sviluppo integrale delle abilità e di tutti quei ‘prerequisiti’ che avranno poi un ruolo essenziale per l’apprendimento futuro”.

In particolare, la nuova offerta formativa si compone di: apertura anticipata, tutti i giorni dalle 8.00, con le insegnanti che si rendono in ogni caso disponibili alle particolari esigenze delle famiglie; apertura del sabato solo nella fascia antimeridiana, per permettere lo svolgimento attività di laboratorio e altre attività alternative; supporto alla programmazione di plesso da parte di professionisti ed esperti esterni che verranno coinvolti al fine di favorire il miglioramento delle competenze di tutti i bambini, attraverso laboratori e altre attività di vario genere.

“L’obiettivo è quello di rendere la nostra scuola dell’infanzia un luogo di incontro, socializzazione e scambio – spiegano ancora le insegnanti -, volto a offrire molteplici possibilità di stimolo in tutta sicurezza”.

L’edificio scolastico che la ospita è infatti di recente costruzione ed è stato realizzato ponendo particolare attenzione alle normative antisismiche. A questi comfort, inoltre, si va ad aggiungere un ampio giardino esterno, utilizzabile per i momenti dedicati al riposo e allo svago ma anche delle numerose attività orientate alla natura e all’ecologia, molte delle quali messe a punto già negli anni passati.

“Senza contare la posizione della scuola – dicono ancora -, immersa nel verde, a pochi chilometri dal capoluogo e facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi”.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini da 3 a 6 anni e anche per coloro che compiono 3 anni entro aprile 2024, con la dirigente e le stesse insegnanti che aggiungono di restare a disposizione dei genitori per ogni informazione, sia in via telefonica che in loco, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.