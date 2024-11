“SCUOLA DELL’INFANZIA INVASA DAI TOPI”: NATALINI (PD CELANO), CHIEDE AL COMUNE DI INTERVENIRE

CELANO – “La scuola dell’infanzia ospitata nella struttura di Madonna delle Grazie, che accoglie bambine e bambini dai tre ai sei anni, è al centro di una grave emergenza igienico-sanitaria: l’istituto è infestato dai topi, con avvistamenti sempre più frequenti, persino all’interno delle aule”.

Lo dichiara il segretario del Pd di Celano (Aq) Ermanno Natalini secondo il quale: “gli interventi fino ad ora effettuati quali l’installazione di esche e alcune sanificazioni, sono risultate soluzioni tardive ed insufficienti. Questo evidenzia una totale mancanza di prevenzione, che lascia sbalorditi: è inaccettabile che una situazione del genere si sia potuta verificare”. “L’amministrazione comunale” incalza Natalini “si è dimostrata lenta e superficiale nell’affrontare il problema. Molte famiglie si trovano costrette a non mandare i propri figli a scuola, temendo per la salute e la sicurezza dei loro bambini. Non si tratta solo di inefficienza, ma di una chiara sottovalutazione delle conseguenze che questa situazione può causare per la salute pubblica”.

“Questa vicenda, purtroppo, è l’ennesima conferma dell’inconsistenza della narrazione del sindaco e della giunta comunale, che descrivono le scuole di Celano come moderne ed efficienti. Ogni giorno, invece, emergono problemi che dimostrano il contrario, lasciando famiglie, bambini e lavoratori a pagare il prezzo di una gestione inadeguata”.

“Come Pd di Celano chiediamo con forza un intervento energico e risolutivo per sanare immediatamente questa situazione e, soprattutto, un piano organico per evitare il ripetersi di episodi analoghi in tutti gli edifici pubblici e nelle zone a rischio. La sicurezza e il benessere dei nostri bambini devono essere una priorità assoluta. È ora di cambiare metodo, non è più il tempo di scuse o promesse, ma di azioni concrete e immediate”.