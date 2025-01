SCUOLA DI CAMPOVALANO: IL SINDACO AGOSTINELLI FIRMA ORDINANZA PER IL RIENTRO DEGLI ALUNNI

CAMPLI – Già da domani 24 gennaio le tre classi della scuola primaria della frazione di Campovalano, trasferite per pochi giorni nel plesso di Castelnuovo a causa di un improvviso guasto all’impianto di riscaldamento, faranno rientro a scuola. Questa mattina il sindaco di Campli (Teramo), Federico Agostinelli, ha firmato l’ordinanza, dopo che con grande tempestività la ditta Engie, con cui il Comune ha un’apposita convenzione, ha provveduto a sostituire l’impianto malfunzionante con una nuova caldaia di ultima generazione.

“Un disagio contenuto e risolto nel giro di pochissimi giorni – afferma il sindaco Agostinelli -. Grazie anche alla piena collaborazione delle famiglie, della dirigente Antonietta Di Taranto e del personale scolastico, siamo riusciti a garantire sempre la continuità delle attività didattiche agli alunni, che potranno rientrare domani in ambienti caldi e confortevoli. Da stigmatizzare, invece, l’atteggiamento scomposto e poco costruttivo delle forze di minoranza, che hanno subito strumentalizzato la rottura improvvisa di una caldaia per raccontare la favola dell’amministrazione cattiva che lascia i bambini al freddo e al gelo. Cito non a caso la frase di un illuminato politico statunitense del Texas: “E’ la capacità dell’individuo di affrontare l’imprevisto che caratterizza la differenza tra successo e fallimento”. Noi siamo sempre al lavoro per affrontare e risolvere i problemi, non so se lo stesso può dire chi impiega tutto il tempo a produrre solo infondate e prolisse note allarmistiche ormai su qualsiasi argomento”.