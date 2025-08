SCUOLA DI DECISIONI DI LETTOMANOPPELLO: LUNEDI CONFERENZA STAMPA A PESCARA DI D’ALFONSO

PESCARA – È convocata per lunedì, alle ore 11.00, nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, la conferenza stampa del deputato del Pd Luciano D’Alfonso per la presentazione del Corso di Formazione post-laurea della ‘Scuola di Decisioni’ istituita nella sede di Palazzo De Sanctis a Lettomanoppello dopo la sottoscrizione di un’apposita convenzione con la Lumsa di Roma.

Il Tema è ‘Scuola di decisioni – in una società in transizione’ 2025-2026: il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati in grado di produrre idee innovative e di trasformarle in decisioni e azioni concrete di realizzazione. Nel corso della conferenza stampa verranno fornite tutte le informazioni di dettaglio circa le lezioni, i docenti, i laboratori del Corso che prenderà il via in ottobre e avrà la durata di nove mesi, aperto a 22 studenti selezionati sulla base di curriculum e lettera motivazionale

Alla Conferenza stampa saranno presenti anche il professor Alessandro Natalini, presidente del Corso di Laurea in Politiche, amministrazioni e innovazione della Lumsa, il professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale all’Università Politecnica delle Marche, Marta Cerioni; la professoressa Silvia Elena Di Donato, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Palazzo De Sanctis.