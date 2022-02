ROMA – Cambiano le regole sulla scuola, ma non la durata della quarantena -fissata in 10 giorni- per chi ha contagi in classe ed è costretto alla Dad.

Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos, la cabina di regia con premier Mario Draghi che ha preceduto il Consiglio dei ministri in corso. In precedenza si era parlato di accorciare a 5 giorni la quarantena per gli studenti, il Governo avrebbe invece deciso di mantenere la durata attuale, fissata appunto in 10 giorni.