SCUOLA E VOLONTARIATO CON IL CSV ABRUZZO: OGGI INIZIATIVA ALL’AURUM DI PESCARA

PESCARA- Dodici scuole superiori, ️17 docenti referenti, ️40 Associazioni, 168 volontari associativi coinvolti per la realizzazione dei percorsi, ️370 studenti da accogliere: sono i numeri de ‘La Piazza del Volontariato’, evento in programma oggi dalle 15 all’Aurum di Pescara con l’avvio del percorso “Io, tu… Volontari!”.

L’appuntamento coincide con la Giornata Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Economico e Sociale che si celebra ogni anno il 5 dicembre. Il programma del Csv Abruzzo Ets, Centro servizi per il volontariato, ha l’obiettivo di favorire l’esperienza della gratuità attraverso percorsi di volontariato e cittadinanza attiva, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto il 16 novembre 2022 e in collaborazione con le associazioni del territorio.

Protagonisti e beneficiari dell’intera esperienza, che concorre all’arricchimento dell’offerta educativa, sono gli studenti, la scuola e le associazioni che si uniscono in un dialogo educativo a sostegno dell’avvicinamento dei ragazzi alle tematiche sociali e all’impegno civile. Anche quest’anno i percorsi sono due: “Io… Tu… Volontari!”, attività esperienziali in associazioni ed Ets (Enti del terzo settore) del territorio, e “Cosa mi gira intorno”, percorsi informativi o formativi sui temi d’interesse degli istituti scolastici coinvolti.

“Con il progetto Scuola e volontariato – spiega Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo Ets – abbiamo il desiderio di avvicinare i giovani al mondo della gratuità e della risposta al bisogno, che tante associazioni sul territorio interpretano quotidianamente. Penso sia una grandissima occasione, per i giovani, di fare esperienza e scoprire il senso di ciò che si fa, di prendere contatto con la bellezza del dono. Il dono è l’elemento fondamentale nella relazione con l’altro, senza di esso tutti diventa mercificato. Quindi ci auguriamo che con questa esperienza i ragazzi possano educarsi al bene comune e alla cittadinanza attiva, crescendo in una società sempre migliore, più bella, più buona, più vera e dove sono protagonisti di ogni cosa.”