SCUOLA, FLC CGIL, “ISTITUIRE PRESIDI SANITARI COVID INTERNI”

PESCARA – “La nostra proposta era quella di istituire i presidi sanitari Covid all’interno delle scuole: se vogliamo risolvere il problema dei contagi negli istituti scolastici è da lì che bisogna partire”. A sostenerlo è il segretario regionale della Flc Cgil Abruzzo e Molise, Giuseppe La Fratta, interpellato dall’Ansa dopo l’aumento esponenziale dei contagi nelle scuole soprattutto in provincia di Pescara.

“Il vero problema – aggiunge – è che probabilmente manca il personale, a parte il fatto che nelle scuole già c’è un medico che in teoria potrebbe essere utilizzato: non chiediamo di distaccare un medico o un infermiere per fare attività burocratico-amministrativa, ma un operatore della Asl, anche amministrativo, che possa fare da punto di riferimento per sgravare le scuole da responsabilità che non hanno, dare certezze e sicurezze per decidere subito su eventuale sospensione dell’attività didattica, effettuazione dei tamponi, tracciamento o screening da effettuare. Si potrebbe fare – sottolinea – non mettendone uno per scuola, ma per esempio si potrebbe pensare a un operatore ogni due-tre scuole; questa idea potrebbe rappresentare la svolta, perchè altrimenti è molto difficile il tracciamento e capire quello che succede anche per quanto riguarda i dati”.

