SCUOLA FORMAZIONE VIGILI FUOCO L’AQUILA: ESPOSTO CONTRO LOCALIZZAZIONE AL C.A.S.E. DI SASSA

Esposto denucia inviato anche al prefetto dell’Aquila, al dirigente del servizio Vigilanza della Regione Abruzzo, al dirigente della sezione urbanistica provinciale, al dirigente del servizio Valutazioni ambientali della regione

I sottoscritti cittadini residenti nel Piano CASE di Sassa NSI, vengono a far presente che da un anno sono oggetto di abusi e vessazioni da parte dell’A.C. di L’Aquila , in particolare fanno presente che :

– Il Comune vuole localizzare il nuovo Centro di formazione per i VVF presso il nostro complesso abitativo ;

– Tale complesso è stato realizzato nell’emergenza in una zona irrigua (in contrasto con il Tit. VII della L.R. 18/83 e s. m. e i.;

– Le stesse aree di sedime sono attraversate da un torrente che, sia all’epoca che oggi ,avrebbe imposto ai sensi dell’art. 80 della L.R. 18/83 una fascia di in edificabilità di 50 m. dai limiti demaniali dello stesso;

Anche sotto il profilo sismico queste stesse aree essendo alluvionali non sarebbero idonee all’intervento strategico da realizzare;

In questi 12 anni si sono verificate ben 2 alluvioni (a tale riguardo si sottolinea che è stata presentata specifica osservazione al vigente PSDA per una riclassificazione di tali aree in zone a rischio massimo !!);

Tale localizzazione comporta una sostanziale variante al PRG e alla stessa destinazione provvisoria data nell’emergenza , in quanto la struttura da realizzare non è affatto residenziale ma soprattutto di tipo universitario con tante strutture complementari come palestre ,piscine, impianti sportivi, aule, mense, biblioteche e spazi esterni per sport e parcheggi;

La localizzazione di una struttura statale strategica di tale rilevanza (insieme alle altre che stanno per intervenire !) sarebbe dovuta essere oggetto di un dibattito trasparente nella città e soprattutto nel Consiglio Comunale competente a dichiararne l’Intesa con lo Stato e la compatibilità urbanistica ;

Mentre invece l’A.C. :

Ha aderito ad una Convenzione con il Demanio senza fare le sopradette verifiche urbanistico/ambientali ;

– Ha preteso di alienare con la del. 148/2021 allo stesso Demanio il complesso residenziale;

– Da mesi senza adire a formali e legittime azioni coatte, (forse proprio per la debolezza amministrativa degli atti adottati !!), con informali e coercitive azioni sta tentando di convincere gli affittuari a trasferirsi in altre zone;

A tale riguardo vogliamo sottolineare che :

Invece di fare un bando oggettivo e trasparente per le eventuali assegnazioni (da noi richiesto !!) si è praticata la via del contato interpersonale;

In un incontro preliminare ci sono stati promessi indennizzi e premi economici (poi scomparsi );

Si è trascinata una dubbia trattativa personale con l’assessore competente ;

Ci sono state minacce punitive nei confronti dei resistenti;

Ultimamente è stata minacciata la dismissione unilaterale delle utenze (vedi nota allegata);

Si stanno disattivando in maniera episodica punti luce su spazi e aree comuni (è appena il caso di sottolineare che tale operazione non è stata mai fatta negli altri comparti del Piano CASE e dei MAP !!);

Sempre a voce e per sentito dire è stato addirittura minacciato il cambio delle serrature .

Per quanto sopra evidenziato e al fine di evitare inutili incidenti con il conseguente dannoso contenzioso, veniamo a sollecitare una interdizione o quanto meno una interlocuzione da parte degli Enti competenti a procedure e vincoli ; mentre invitiamo gli organi competenti alla pubblica sicurezza a reprimere atteggiamenti arbitrariamente punitivi e vessatori (reiterati) che si sono e che eventualmente si verificheranno.

Certi di un responsabile, immediato e positivo riscontro porgiamo cordiali saluti .