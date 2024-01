SCUOLA GIORNALISMO IN ABRUZZO: DE SANTIS, “LEGA PRONTA A SOSTENERE PROPOSTA PRESIDENTE ODG PALLOTTA”

L’AQUILA – “La Lega si impegna a presentare, fin dal primo giorno del nuovo governo regionale, una proposta di legge per facilitare l’accesso a master e corsi di formazione specializzati in giornalismo. Questa mossa si propone di abbattere le barriere economiche che spesso impediscono ai giovani talenti di intraprendere questa professione”.

Francesco De Santis, portavoce della Lega Abruzzo, annuncia un’iniziativa per sostenere i giovani aspiranti giornalisti, evidenziando l’importanza dell’educazione e della formazione nel giornalismo, facendosi portavoce della proposta del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzesi, Stefano Pallotta, formulata ad Abruzzoweb.

De Santis sottolinea: “È fondamentale per la Lega e per la Regione Abruzzo garantire un’informazione di qualità. Il sostegno a una nuova generazione di giornalisti, sia in termini economici che strutturali, è essenziale per costruire una stampa abruzzese più dinamica, preparata e accessibile a tutti. La buona politica e il buon giornalismo vanno di pari passo, e il nostro impegno è di sostenere attivamente la formazione di una classe giornalistica rinnovata e competente.”

L’iniziativa “si basa sulle analisi del Presidente Pallotta, che ha evidenziato l’urgenza di supportare i giovani nell’accesso a percorsi formativi specifici. La Lega, con questo progetto di legge, intende inviare un segnale forte e chiaro: la qualità del giornalismo in Abruzzo è una priorità, e l’istituzione regionale è pronta a giocare un ruolo attivo nel sostenerla”, conclude la nota.