SCUOLA, GISMONDO: “MASCHERINA NECESSARIA ANCHE TRA VACCINATI”

MILANO – L’ipotesi di abbassare la mascherina nelle classi dove tutti sono vaccinati contro Covid-19 è un errore secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: “La mascherina, soprattutto nelle nostre classi che restano affollate, resta necessaria” in particolare con la predominanza della variante Delta di Sars-CoV-2, dice l’esperta all’Adnkronos Salute in vista della ripresa della scuola in presenza.