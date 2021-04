SCUOLA, GOVERNO A REGIONI: “OBIETTIVO LEZIONI IN PRESENZA AL 100 PER CENTO”

ROMA – “L’obiettivo del governo è quello di arrivare quanto prima ad una presenza al 100% dei nostri ragazzi a scuola, per quanto riguarda ogni ordine e grado. Con il nuovo decreto diamo un chiaro segnale in questa direzione”.

Questo, secondo quanto si apprende, il messaggio della ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, durante l’incontro informale Stato-Regioni-Anci-Upi: “La nostra volontà politica è quella di far terminare agli studenti l’anno scolastico in aula – avrebbe aggiunto Gelmini – Per raggiungere questo obiettivo, naturalmente, lavoreremo fianco a fianco con le Regioni e con gli enti locali, per aiutare gli istituti e per rafforzare il sistema del trasporto pubblico”.