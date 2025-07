L’AQUILA – Al via da oggi in Abruzzo le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026.

Le procedure, che riguarderanno circa 700 docenti, si svolgono interamente online, attraverso la piattaforma Istanze OnLine, e prevedono due fasi distinte ma tra loro collegate.

Lo fa sapere, in una nota, l’Ufficio scolastico regionale d’Abruzzo.

Nella prima fase, i docenti convocati devono accedere con le proprie credenziali digitali per esprimere le preferenze relative alla provincia e alla tipologia di posto, indicando l’ordine di priorità tra le diverse possibilità disponibili. A seguito di questa scelta, il sistema assegna in automatico la provincia e la tipologia di cattedra in base alla posizione in graduatoria e alle preferenze espresse.

Nella seconda fase, i candidati a cui è stato assegnato un posto sono chiamati a scegliere, sempre attraverso la piattaforma, la sede scolastica specifica all’interno della provincia indicata. In mancanza di una scelta da parte del docente entro i tempi previsti, la sede verrà attribuita d’ufficio.

Una volta assegnata la sede definitiva, il docente è tenuto ad accettarla formalmente. L’accettazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di assegnazione e si effettua esclusivamente online, tramite il link ricevuto via e-mail. È importante ricordare che la mancata accettazione nei termini previsti equivale a una rinuncia all’immissione in ruolo, con la conseguente decadenza dal diritto all’assunzione e la cancellazione dalla relativa graduatoria per l’anno scolastico in corso. Inoltre, chi accetta il ruolo non potrà partecipare alle successive operazioni di nomina per eventuali supplenze annuali.

L’obbligo di accettazione, introdotto dalle recenti disposizioni legislative, rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di reclutamento e la tempestiva copertura dei posti disponibili. Le novità normative introdotte con il decreto-legge n. 45 del 2025 e recepite nella nota ministeriale del 7 luglio delineano un sistema più chiaro e trasparente, a tutela sia dei candidati sia delle istituzioni scolastiche.

L’USR Abruzzo invita tutti i candidati a seguire con attenzione gli aggiornamenti pubblicati sui portali ufficiali e a rispettare scrupolosamente le scadenze indicate, affinché le operazioni possano svolgersi nel pieno rispetto della tempistica prevista per l’avvio dell’anno scolastico.