SCUOLA, IN ABRUZZO PROBABILE RIAPERTURA IL 13 SETTEMBRE: QUARESIMALE INCONTRA MINISTRO BIANCHI

PESCARA – “Abbiamo affrontato temi riguardanti i giovani e la scuola, questioni di importanza strategica per la nostra regione come l’istituzione di nuove Fondazioni ITS per migliorare l’offerta formativa, l’ammodernamento dell’edilizia scolastica e l’organizzazione relativa alla riapertura delle scuole che avverrà probabilmente il 13 settembre”.

Così, in una nota, l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, che nel pomeriggio di oggi a Roma ha avuto un incontro con il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.