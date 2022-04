SCUOLA IPSIASAR, AFFIDATA DALLA PROVINCIA DELL’AQUILA LA PROGETTAZIONE PER RICOSTRUZIONE SEDE

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha sottoscritto il contratto di progettazione per la ricostruzione della sede scolastica dell’Ipsiasar “L. Da Vinci”, situata a L’Aquila in Via Monte San Rocco, nella zona di Pineta Signorini.

I servizi di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati aggiudicati alla società “1AX srl”, con sede ad Avezzano, per un importo pari a 247 mila euro.

“Questa sede scolastica è inagibile a seguito del sisma, ed è destinataria di un finanziamento complessivo pari a 7,6 milioni di euro, così come previsto dal Miur a seguito di delibera Cipe 110 del 2017″, afferma il Vice Presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, con delega edilizia scolastica.

Il progetto prevede l’abbattimento del corpo inagibile, e la ricostruzione dell’immobile nella stessa area dove sono state realizzate le strutture musp nel 2009. Entro centoventi giorni dalla stipula del contratto si dovrà rimettere la progettazione esecutiva, per poi avere tutte le necessarie autorizzazione degli enti preposti e, salvo imprevisti, si potrà arrivare ad indire la gara di affido lavori entro il 2023. Un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto va al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Arch. Stefania Cattivera, al responsabile del procedimento, Arch. Giovanna Oliva, ed al responsabile scuole L’Aquila Ing. Massimo di Battista. La ricostruzione della sede Ipsiasar – conclude Vincenzo Calvisi – è una importante priorità di mandato per l’ amministrazione provinciale a guida Angelo Caruso”.