SCUOLA L’AQUILA: D’OTTAVIO, “DOPO ANNI DI PEREGRINAZIONE MAGGIOR AGIO PER LICEI ANNESSI A CONVITTO”

L’AQUILA “Finalmente, dopo anni di peregrinazione i Licei annessi al Convitto nazionale Domenico Cotugno dell’Aquila inizieranno il nuovo anno scolastico con maggiore agio”.

Cos in una nota la dirigente scolastica Serenella D’Ottavio.

Il Liceo musicale utilizzerà il Musp “Mariele Ventre” in via Ficara. Le studentesse e studenti dei Licei classico e ed economico sociale entreranno a scuola da via Leonardo da Vinci. I Licei linguistico e delle scienze umane entreranno da Via Carducci. Le lezioni inizieranno per le classi prime alle ore 8:10.

Per le seconde, terze, quarte e quinte alle ore 9:10.

“La comunità professionale del Cotugno augura un buon inizio di anno scolastico a tutte le

ragazze e a tutti i ragazzi e coglie l’occasione per esprimere apprezzamento al Direttore

Generale, Dott. Massimiliano Nardocci”, conclude la nota.

[mqf-scorrimento]