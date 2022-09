SCUOLA MACONDO PESCARA DI PEPPE MILLANTA, TUTTO PRONTO PER L’OPEN DAY DI DOMENICA 11 SETTEMBRE

PESCARA – La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, ideata e diretta dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta, è pronta per l’Open day di domenica 11 settembre, intera giornata, presso la sede in via De Cesaris n.36 a Pescara.

La scuola – viene spiegato in una nota – si prepara ad inaugurare un nuovo anno accademico ed inizia con il presentare tutte le novità e i corsi, facendo conoscere i docenti, alunni e presentando il loro lavoro “I racconti di Macondo vol. V”.

Un primo assaggio di questo weekend di presentazioni è previsto per sabato 10 settembre alle ore 18 con il reading “Le parole per dirlo” – Racconti di sé, a cura dei corsisti dell’anno accademico 2021/2022 del corso di Scrittura Autobiografica tenuto da Maura Chiulli che sta facendo parlare molto di sé per il suo ultimo capolavoro “Ho amato anche la terra”, Hacca Edizioni.

Oltre al reading verrà presentato il corso di scrittura autobiografica con la stessa Maura Chiulli. Tutto si svolgerà presso la sede della scuola Macondo. In seguito dalle 10 di domenica, e per l’intera giornata, ci sarà la presentazione dei corsi con lo staff della Scuola Macondo e con i docenti.

Verranno presentati anche i corsi della Macondo Kids, i corsi di scrittura e lettura dedicati ai più piccoli; è possibile consultare il sito http://www.macondokids.it.

Alle 18 e alle 19.30 verrà presentata l’antologia, “I Racconti di Macondo vol. V” (Ianieri Edizioni), con gli studenti della classe di Scrittura Creativa.

Gli autori parleranno dei loro racconti e della loro declinazione del tema scelto per quest’anno: “l’origine”. Alle 18:45 ci sarà il concerto “Storie di musica” di e con Umberto Palazzo chitarra e voce, e Piero Delle Monache, sax e voce accompagnati alle percussioni da Michelangelo Del Conte, “Storie di musica” è anche il titolo del corso che terranno gli stessi e di cui si parlerà in sede.

Si sottolinea che per chi si iscrive ad uno dei corsi annuali durante l’ Open Day, ci sarà il 10 per cento di sconto.

Info: 3703525381

[email protected]

http://www.scuolamacondo.it/corsi/

