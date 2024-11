SCUOLA MASCIANGIOLI A SULMONA: CONSEGNATI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI

SULMONA – Sono stati consegnati oggi alla ditta IM.ED.ID di Giuseppe Ciaccio i lavori di sistemazione del piano terra dell’edificio della Scuola “Masciangioli” di Sulmona (Aq) da adibire, in parte, ad uffici comunali. I lavori della durata di quattro mesi, concludendosi quindi entro marzo prossimo, hanno un importo di circa 400.000,00 euro. A conclusione dell’opera, gli uffici della I Ripartizione del Comune di Sulmona saranno trasferiti nell’edificio scolastico.

“Con l’atto di consegna dei lavori si compie un importante passo avanti nella sistemazione dei locali dell’edificio, restituendo nuova vita all’area della scuola Masciangioli e nello stesso tempo rivitalizzando e riqualificando l’intero quartiere di Porta Napoli. Ringrazio il dirigente della III Ripartizione, Ing. Franco Raulli e l’Arch. Barbara D’Aprile, RUP dell’intervento, per essere stati al mio fianco, così da raggiungere questo nuovo importante obiettivo. Sono in dirittura d’arrivo anche altre opere pubbliche per le quali stiamo lavorando in sinergia con gli uffici”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ilenia Rico.