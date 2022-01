SCUOLA, MELONI: “GOVERNATORI MARSILIO E ACQUAROLI HANNO DIMOSTRATO CHE SI PUO’ APRIRE IN SICUREZZA”

ROMA – “Riaprire le scuole in sicurezza si può. Lo hanno dimostrato con i fatti i governatori di Fratelli d’Italia Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, che in Abruzzo e nelle Marche hanno messo in campo una campagna di screening con tamponi gratuiti per garantire la didattica in presenza. È la differenza tra chi lavora per trovare soluzioni concrete e chi trova solo scuse per fare spettacolo senza risolvere i problemi, come il presidente Pd della Campania Vincenzo De Luca“.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Meloni, nel pomeriggio, ha espresso apprezzamento anche nei confronti del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, anche lui di FdI, in merito all’acquisto di sanificatori per le palestre delle scuole: “A L’Aquila, il nostro sindaco Pierluigi Biondi ha acquistato dei sanificatori ad aria per le palestre delle scuole elementari e medie. Una misura concreta di contrasto al virus, che consentirà agli studenti di continuare a svolgere attività fisica in sicurezza. Da oltre un anno Fratelli d’Italia chiede al Governo nazionale di muoversi in questa direzione, peccato che continui a non ascoltarci e a perseguire la strada del Green Pass, una misura fallimentare che fa acqua da tutte le parti e che non limita il contagio”.