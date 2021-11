SCUOLA PA, FORZE DI MAGGIORANZA REPLICANO A PEZZOPANE: “AFFERMAZIONI CHE FANNO MALE A L’AQUILA”

L’AQUILA – “Affermazioni fanno male alla città e irriguardose verso premier Draghi e ministro Brunetta. Bene ha fatto il Dipartimento della Funzione Pubblica a replicare alle strumentali dichiarazioni dell’onorevole Pezzopane, le cui parole testimoniano un livore ed un rancore privi di qualsiasi logica”.

È quanto scrivono, in una nota, i partiti di maggioranza al Comune dell’Aquila, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e L’Aquila futura.

“Affermazioni che fanno male alla città, soprattutto perché rilasciate da una parlamentare della Repubblica, in una giornata determinante per il capoluogo d’Abruzzo. È stata annunciata una operazione che insieme a quella della scuola dei Vigili del fuoco e del Centro del servizio civile universale è pari a quella che in passato portò alla nascita della Scuola Sovrintendenti della Guardia di Finanza”.

“Provare ad inquinare un momento così significativo denota soltanto mancanza di lucidità oltre che un atteggiamento irriguardoso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, che proprio qui all’Aquila è venuto ad annunciare questa importante novità, e del Ministro Renato Brunetta che d’intesa con il Prefetto e le Istituzioni locali non ha fatto altro che darne consequenzialità”, si legge nella nota.

“Siamo abituati, purtroppo, all’atteggiamento denigratorio e offensivo che la Pezzopane riserva nei confronti di iniziative a beneficio della città che non derivano dalla sua attività parlamentare: cosa che capita, ormai, da molto tempo. A noi tutto ciò non interessa, non ce ne curiamo, e andiamo avanti per la nostra strada. Giorno dopo giorno si sta delineando l’idea di città del futuro che questa maggioranza e questa amministrazione hanno in mente e che presenteremo alla città per tornare a chiedere la fiducia degli elettori”, conclude la nota.