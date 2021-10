SCUOLA: PARI OPPORTUNITÀ ABRUZZO INDAGA SU VERIFICA VACCINI

PESCARA – La richiesta di verifica sulla segnalazione di controlli riguardanti la vaccinazione nei confronti degli studenti di alcuni istituti scolastici e l’eventuale intervento per scongiurare ogni forma di discriminazione: è quanto chiede la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D’Agostino, in una nota inviata alla dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Antonella Tozza.

L’istanza arriva “dopo aver appreso dagli organi di stampa e dall’esposto, a firma del presidente del Comitato ‘No greenpass; non toccate i minori’, Nico Liberati, inviato anche alla Cpo regionale, di alcuni fatti ritenuti molto gravi, quali la denuncia, tra le altre cose, dell’operato discriminatorio perpetrato da alcuni professori di istituti scolastici nei confronti degli studenti”.

Nella missiva inviata alla direttrice Usr si chiede “di verificare la veridicità degli episodi denunciati e, in ogni caso, di prendere gli opportuni provvedimenti atti a scongiurare e a prevenire ogni forma di discriminazione in tal senso, trattandosi di dati sensibili”.

“Liberati – riferisce D’Agostino – ha denunciato alla Commissione il fatto che in alcune scuole della regione Abruzzo, ogni giorno, alcuni insegnanti precedano le lezioni con l’appello nominativo prima degli alunni vaccinati e, successivamente, di quelli non vaccinati, con evidente violazione delle leggi vigenti. Un fatto del genere è inaccettabile, a maggior ragione se effettuato nelle scuole e sui minori, in quanto non può che instillare sentimenti di odio, laddove, invece la scuola dovrebbe adoperarsi per l’inclusione senza alcuna forma di discriminazione. Invito pertanto la Dirigente Scolastica della Regione Abruzzo ad attivarsi per effettuare le opportune verifiche, auspicando che si possa instaurare quanto prima un tavolo tecnico regionale per affrontare i temi di cui al comunicato stampa”.