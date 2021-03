SCUOLA, PSICOLOGI: “DEVE ESSERE PRIORITA’, BENE GOVERNO SU RIAPERTURE”

ROMA – “Finalmente parole di chiarezza sulla scuola da parte del Governo. Draghi, Bianchi e Speranza hanno detto che la scuola deve essere una priorità, ultima a chiudere e prima a riaprire”.

Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari: “Le indagini effettuate dal centro studi Cnop avevano mostrato le ricadute psicologiche negative di una scuola chiusa per troppo tempo e le criticità della Dad – aggiunge Lazzari – Il bisogno di trovare un equilibrio tra protezione dal virus e salute psicologica. Ora dobbiamo aiutare i ragazzi dal punto di vista psicologico a superare il grande malessere che si è creato per impedire che si trasformi in disturbi piò gravi e che influisca sulla qualità dello sviluppo”.

“L’assenza della scuola ha fatto capire la sua importanza – conclude – che non è solo nello studio e apprendimento, ma è uno spazio educativo, di crescita psicologica e di preparazione alla vita. E l’apprendimento c’è quando ci sono le giuste condizioni psicorelazionali”.