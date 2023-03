SCUOLA, QUARESIMALE: 3.3 MILIONI AI COMUNI ABRUZZESI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI

PESCARA – Via libera alle risorse economiche in favore dei comuni per il trasporto degli studenti con disabilità che frequentano le scuole medie superiori.

Lo rende noto l’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale dopo che sono date nella disponibilità del Dipartimento le risorse fissate in bilancio.

“Per questa voce – specifica l’assessore Quaresimale – sono stati stanziati 3,3 milioni di euro che sono le risorse finanziarie che mettiamo a disposizione dei comuni per il pagamento del trasporto degli alunni disabili. Si tratta di un impegno importante che incontro alle richieste dei comuni”.

“Le risorse che sono state già messe a disposizione dei comuni – aggiunge l’assessore – rappresentano infatti circa il 60% di quanto richiesto dai comuni stessi; nei mesi successivi saranno assegnate le risorse di competenza statale che andranno a soddisfare tutte le richieste delle amministrazioni comunali”. La ripartizione dei 3,3 milioni di euro interessa per 2,6 milioni i comuni e per 664 mila euro le Unioni dei comuni.

“È importante – sottolinea Quaresimale -, come peraltro hanno già fatto gli uffici regionali, mettere nella disponibilità immediata dei comuni queste risorse in modo da venire incontro alla domanda che arriva dalle famiglie degli studenti disabili in modo da rispettare l’impegno della frequenza scolastica motivo di crescita sociale e culturale del disabile stesso”.