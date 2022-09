SCUOLA: QUARESIMALE E LEGNINI INAUGURANO PLESSO ANTISISMICO CIVITELLA DEL TRONTO

TERAMO – “Una nuova scuola sicura e antisismica è il miglior modo possibile per iniziare l’anno scolastico”.

Con queste parole l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, ha partecipato stamane all’inaugurazione della scuola dell’infanzia e della palestra all’interno del Polo scolastico antisismico di Civitella del Tronto, alla presenza di Giovanni Legnini Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017

“E’ un risultato importante – ha detto l’assessore – perché una scuola sicura risponde alle richieste delle famiglie e al bisogno di sicurezza di una collettività colpita nel 2016 dal terremoto del Centro Italia. Ricostruire ponendo i criteri della sicurezza al centro dell’intervento deve essere elemento che non può ammettere eccezioni, soprattutto quando si parla di istituti scolastici. Ed è su questo punto che la Regione sta lavorando con i fondi del Pnrr per rendere più sicure le scuole abruzzesi”.

L’inaugurazione della scuola dell’infanzia di Civitella del Tronto è stata l’occasione per l’assessore Quaresimale per salutare gli studenti abruzzesi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

“Non avremo gli assili dell’emergenza sanitaria degli anni precedenti – ha detto l’assessore – ma dobbiamo comunque prestare la massima attenzione alla diffusione del virus soprattutto in inverno. Il graduale ritorno alla normalità pre pandemia – ha aggiunto l’assessore – spero possa favorire l’attività didattica e accentuare la capacità di aggregazione sociale propria della scuola italiana”.

Prima dell’inaugurazione del plesso scolastico di Civitella del Tronto l’assessore regionale all’Istruzione ha visitato il Convitto “Melchiorre Delfico” a Teramo, portando il gli auguri dell’amministrazione regionale per un anno carico di soddisfazioni e risultati”.

“Oggi primo giorno di scuola in Abruzzo e in diverse altre Regioni: auguri vivissimi a tutti gli alunni, a partire dalle bambine e i bambini, che fanno rientro nelle loro classi per iniziare o proseguire nella loro formazione scolastica. È stato per me emozionante prendere parte al suono della prima campanella a Civitella del Tronto, in occasione dell’inaugurazione della scuola appena ricostruita dopo il terremoto del 2016. Disporre di scuole di ogni grado sicure, efficienti, sostenibili e connesse è il primo dei doveri delle Istituzioni. Anche per questo è stato per me motivo di grande soddisfazione prendere parte all’inaugurazione di quattro scuole ricostruite in Abruzzo dopo i terremoti del 2009 e 2016-2017, oltre che oggi a Civitella del Tronto, nei giorni scorsi a Castilenti, a Castiglione Messer Raimondo e Civitella Casanova”.

Così Giovanni Legnini, che prosegue.

“Molti sono i cantieri di nuove scuole aperti o in via di progettazione e poi di avvio dei lavori nei due crateri dell’Appenino centrale. Nella ricostruzione post sisma 2016, insieme alle quattro Regioni, ai sindaci e ai presidenti delle Province – ha proseguito – abbiamo dato priorità assoluta alla ricostruzione delle scuole con un Piano straordinario varato a fine 2021, in via di attuazione con due accordi quadro, a completamento di numerosi altri interventi finanziati con diverse ordinanze anche speciali a partire dall’immediato periodo post sisma. 450 sono gli edifici e i poli scolastici di ogni ordine e grado finanziati con le risorse messe a disposizione dal Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro. Uno sforzo ricostruttivo così concentrato, senza precedenti, rappresenta per tutte le istituzioni una sfida di enorme portata che consentirà di disporre nei paesi e nelle città del Centro Italia di scuole finalmente sicure ed adeguate ai diritti e alle aspettative delle giovani e giovanissime generazioni”.

