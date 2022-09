ROMA – È partito il conto alla rovescia per il rientro a scuola degli studenti italiani.

I primi a tornare in classe saranno i ragazzi dell’Alto Adige, per i quali la campanella di inizio lezioni suonerà il 5 settembre. Gli ultimi, invece, quelli della Sicilia e della Valle d’Aosta il 19 settembre.

Il calendario dell’anno scolastico 2022-2023 è stilato dalle Regioni: il 12 settembre toccherà agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre alla Campania mentre il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sarà la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in classe saranno infine quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre.

La fine delle lezioni sarà quasi per tutti il 10 giugno 2023, con qualche eccezione come l’Emilia-Romagna che chiuderà il 7 giugno, la Lombardia l’8, il Trentino il 9, la Val D’Aosta il 15 e Bolzano il 16 giugno. In Alto Adige lunedì circa 90mila tra scolari e studenti appartenenti ai tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, ritorneranno sui banchi di scuola e quest’anno senza mascherina.

Potranno ritornare in aula anche i docenti ed il personale non vaccinato. Come ormai consuetudine la provincia più settentrionale d’Italia sarà la prima a livello nazionale ad iniziare l’anno scolastico.

Il motivo è legato ad alcuni periodi di ferie ‘supplementari’, ovvero la settimana ‘Sharm’ ai primi di novembre (da sempre gli albergatori in quel periodo effettuavano con la famiglia le ferie fuori dai confini nazionali) e le vacanze invernali. L’Alto Adige anticipa l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 che per la maggior parte delle regioni italiane inizierà tra lunedì 12 e mercoledì 15.