SCUOLA, RIAVVIO DELLE LEZIONI IN PRESENZA: I PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

L’AQUILA – Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, in occasione del ripristino delle lezioni in presenza per la gran parte degli studenti, da domani, mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile, saranno chiuse al transito delle auto alcune strade nella zona del polo scolastico di Acquasanta.

In particolare, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12.30 alle 14 saranno interdette alla circolazione via Acquasanta, nel tratto compreso tra la rotatoria posta alla confluenza con via Mezzanotte e l’intersezione con via Panella, e via Fritzsche (la strada vicina che collega le rotatorie di via Collesapone e via Acquasanta). La polizia municipale invita gli accompagnatori degli studenti a utilizzare il parcheggio pubblico che si trova in via Mezzanotte, alle spalle dell’istituto tecnico industriale.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i mezzi pubblici, i residenti nelle strade interessate, i veicoli a servizio delle persone diversamente abili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada e il personale docente e amministrativo in servizio nelle scuole che si trovano sulle vie oggetto della chiusura parziale, ai fini del raggiungimento dei parcheggi interni agli istituti.

L’ordinanza è pubblicata sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_474594_726_1.html .