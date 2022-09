SCUOLA: RIENTRO ANTICIPATO PER ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI ABRUZZESI

L’AQUILA – Prima campanella anticipata a questa settimana per alcune scuole in Abruzzo, come stabilito da delibere collegiali approvate nei singoli istituti sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 14 maggio 2022, che fissa a lunedì 12 settembre l’inizio della scuola.

Per esigenze di natura organizzativa, oppure per ragioni semplicemente legate alla necessità di allungare i periodi di stop in occasione di alcune festività, è consentito alle singole scuole di far rientrare gli studenti in anticipo sulla data del 12, redistribuendo i giorni nell’arco dell’anno scolastico. Ad esempio, il Liceo Artistico e musicale (MiBe) di Pescara ha scelto la riapertura anticipata a questa mattina. Analogamente, vari istituti comprensivi di Avezzano (L’Aquila) vedranno rientrare i propri alunni a scuola mercoledì 7.

Il giorno seguente, 8 settembre, il Liceo classico D’Annunzio di Pescara prevede il rientro a scuola degli alunni delle sole classi prime. Una scelta legata più che altro a ragioni di inserimento. Il calendario scolastico regionale prevede 207 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Vacanze di Natale dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio; vacanze di Carnevale: dal 20 e al 22 febbraio; vacanze di Pasqua: dal 6 all’8 aprile; Altri ponti: 30 novembre, 24 aprile. Ultimo giorno di scuola 2023: 10 giugno 2023 (30 giugno le scuole dell’infanzia).