SCUOLA, RIPARTO RISORSE ASSEGNATE DAL PNRR: GRIPPA, “ALL’ABRUZZO UTILI PER POTENZIARE SCUOLA”

VASTO – Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle misure previste dal Pnrr per la scuola, ha pubblicato il decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Il decreto prevede interventi che vanno dalla costruzione di scuole innovative, includendo asili nido e scuole dell’infanzia, al Piano mense. Importanza assegnata anche allo sport e alla messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti.

“Le risorse saranno utili per garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti. Gli interventi per la Regione Abruzzo sono così finanziati: 28.976.834,42 € per le mense – 99.334.399,32 € per gli asili nido – Scuole dell’Infanzia 17.719.098,60€ – Sport 3.976.592,41 € – Messa in Sicurezza e Riqualificazione 13.596.803,50 €. “Bene anche il potenziamento delle infrastrutture per lo sport perché sapranno promuovere stili di vita sani, contrastare la dispersione scolastica e garantire l’inclusione sociale”, dice la deputata Carmela Grippa che da capogruppo in Commissione Infanzia e Adolescenza si dice soddisfatta dello stanziamento per la Regione Abruzzo e auspica che questi stanziamenti facciano da volano al finanziamento di altri interventi per ridurre il gap infrastrutturale delle scuole non solo abruzzesi ma di tutto il Sud.