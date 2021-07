SCUOLA, SASSO (LEGA): “INSEGNANTI QUASI TUTTI IMMUNIZZATI, OBBLIGO VACCINALE INUTILE”

ROMA – “Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le pressioni politiche per spingere il Governo a introdurre un obbligo vaccinale per il personale della scuola che continuiamo a ritenere inopportuno e inutile. Il generale Figliuolo ha più volte ribadito di voler attendere il 20 agosto per analizzare i dati e la situazione del Paese: lasciamolo lavorare in pace senza produrci in ingerenze del tutto fuori luogo. Siamo certi che i numeri sulle immunizzazioni dei lavoratori della scuola sono ancora più solidi di quelli, già assai lusinghieri, che risultano attualmente”.

Lo dichiara il leghista Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione.

“In molte Regioni che presentano stime al di sotto del dato nazionale c’è sicuramente da rifare i conti: tanti insegnanti si sono vaccinati seguendo le prenotazioni per fascia d’età, non utilizzando i corridoi appositamente creati per i docenti e quindi non rientrando nel conteggio ufficiale. Questa affannosa ricerca dei cattivi da sanzionare o, peggio, da escludere dal mondo della scuola non ci piace proprio. Le persone vanno informate e sensibilizzate, ma senza imposizioni”.