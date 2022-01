SCUOLA, SASSO: “NON SI POSSONO DISCRIMINARE I NON VACCINATI”

ROMA – “Sono contrario alla Dad per gli studenti non vaccinati”.

Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, intervistato nella trasmissione The Breakfast Club su Radio Capital, boccia l’ipotesi di attivare la didattica a distanza in caso di due positivi in una classe.

“Non sono d’accordo” dice Sasso, “perché ad oggi abbiamo vaccinato 340mila studenti tra i 5 e gli 11 anni, cioè meno del 10 per cento. Questo vorrebbe dire esporre al rischio Dad oltre tre milioni e mezzo di ragazzi, quindi negare loro il diritto allo studio”.