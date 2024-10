“SCUOLA SI’ MA NON COSI'”: DELFICO SOTTO SEQUESTRO, STUDENTI TERAMANI MANIFESTANO SOTTO LA PIOGGIA

TERAMO – “Scuola sì, scuola sì, ma non così: in oltre mille sotto la pioggia, hanno manifestato ieri pomeriggio a Teramo gli studenti dei licei del Delfico, per rivendicare il diritto di tornare a studiare nella loro scuola clamorosamente messa sotto sequestro e sgomberata dalla Procura perché ritenuta non sicura sismicamente. La manifestazione è partita da Piazza Martiri Pennesi e ha raggiunto Piazza Dante, proprio davanti all’istituto Delfico.

I rappresentanti degli studenti hanno espresso la loro disponibilità ad adattarsi temporaneamente a soluzioni alternative, come la frequenza presso altri istituti, pur di poter riprendere le lezioni il prima possibile.

E la protesta non era solo per il Delfico ma la sicurezza deve appartenere a tutte le scuole di Teramo, e della Regione.

Ieri intanto nella riunione in Prefettura, alla presenza di Camillo D’Angelo, presidente della Provincia di Teramo, proprietaria della struttura, del dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Piergiorgio Tittarelli.‘ si è stabilito che in 300 andranno ex Consorzio agrario di Teramo ospiterà 300 dei 1.200 studenti rimasti senza una scuola, tra gli iscritti ai tre licei, alla scuola elementare e alla scuola media. La nuova struttura andrà prima adeguata per ospitare lezioni scolastiche.

La Provincia di Teramo ha comunque previsto per il medio-lungo termine la realizzazione di una scuola provvisoria modulare, che deve essere pronta per gennaio.