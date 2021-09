SCUOLA, SOTTOSEGRETARIO SASSO: “INACCETTABILI INGERENZE PROF SU STATUS VACCINALE STUDENTI”

ROMA – “Concordo pienamente con il Garante dei minori di Trento e con le associazioni di genitori che hanno sollevato il problema. In nessun provvedimento varato dal Governo si prevede che un insegnante o un dirigente scolastico possa chiedere a uno studente di dichiarare il suo status vaccinale”.

Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, aggiungendo: “Siamo felici che i ragazzi stiano aderendo con percentuali assai alte alla campagna di immunizzazione, ma non è accettabile alcuna ingerenza su scelte personali o familiari così delicate. Come ministero dell’Istruzione saremo attentissimi a contrastare e reprimere qualsiasi episodio che possa configurarsi come una discriminazione nei confronti di uno o più studenti”.