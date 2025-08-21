SCUOLA: VALDITARA, “ALLOGGI A PREZZI CALMIERATI PER DOCENTI E PERSONALE ATA”

ROMA – Nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale, verranno destinati alloggi a prezzi calmierati anche a chi lavora nella scuola in particolare a quanti si trasferiscono per ragioni di lavoro.

Lo assicura, parlando con l’Ansa, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, rispondendo alla proposta avanzata dal segretario nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, sul problema degli alloggi per i docenti e il personale ATA, in particolare per i fuori sede.

“Quando il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato presso il suo ministero, competente per la materia, un tavolo tecnico per elaborare il Piano Casa Italia, ossia le linee guida per le nuove politiche abitative e in particolare per l’housing sociale, sono intervenuto – spiega Valditara – affinché fosse garantita la necessaria attenzione a tutto il personale della scuola, sia docente che tecnico-amministrativo”.

“Rilevo con soddisfazione che nel documento finale, che sintetizza i contributi delle diverse parti coinvolte, la mia richiesta è stata completamente accolta per cui, nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale, verranno destinati alloggi a prezzi calmierati anche ai professionisti della scuola, con particolare attenzione a quanti si trasferiscono per motivi di lavoro, in una logica di costituzione di sistemi residenziali in grado di soddisfare politiche specifiche e al contempo di garantire una elevata qualità relazionale e abitativa dei nuovi insediamenti”.

“In vista del passaggio alla fase realizzativa, proseguiremo nella proficua collaborazione con il ministro Salvini affinché i dipendenti scolastici possano avere offerte abitative che consentano loro di coniugare lavoro e vita privata. Continua il nostro impegno per costruire un sistema in cui la scuola sia realmente centrale per il Paese, dai contratti alle assicurazioni sanitarie, dal welfare alle politiche abitative.”