SCUOLA VIGILI DEL FUOCO ALL’AQUILA: OK DALLA CORTE DEI CONTI AL FINANZIAMENTO DI 19 MILIONI

L’AQUILA – Via libera della Corte dei Conti al finanziamento di ulteriori 19 milioni di euro, deliberato il 29 novembre scorso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) per la realizzazione della scuola nazionale di formazione dei Vigili del Fuoco all’Aquila.

Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al quale è stato comunicato il parere positivo emesso dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze della magistratura contabile. “Ammonta così a 34 milioni di euro il finanziamento per l’intervento complessivo di realizzazione della scuola nazionale di formazione che consentirà di accogliere all’Aquila fino a 500 allievi dei Vigili del Fuoco, il corpo in prima linea durante l’emergenza sismica del 2009 e la fase di ricostruzione del territorio.

“Un passaggio tecnico-amministrativo determinante per poter proseguire un progetto significativo per la città che, oltre alla riqualificazione e riconversione di una importante porzione del progetto Case di Sassa, rafforza la centralità dell’Aquila nei campi della formazione di alte professionalità e della conoscenza. Oltre quella del sottosegretario, Alessandro Morelli, la delibera Cipess porta la firma del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è impegnata personalmente- sottolinea il sindaco Biondi -, insieme all’ex ministro Raffaele Fitto, per giungere a questo risultato frutto di una visione strategica del nostro territorio. Ringrazio il governo nazionale per l’attenzione, la condivisione e il sostegno degli obiettivi di crescita e sviluppo della comunità aquilana. Si tratta di un intervento storico per la nostra città, paragonabile solo all’istituzione, 30 anni fa, della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, una scelta che ha inciso profondamente sull’economia della nostra città tra indotto e prestigio”.

“Il rapporto di interlocuzione con la direzione regionale è costante, grazie anche al consigliere comunale Daniele Ferella, con delega ai rapporti con il corpo dei Vigili del Fuoco, che ringrazio per l’impegno”, ha commentato il primo cittadino. Con queste ulteriori risorse verrà garantito il completamento delle opere, per un valore complessivo di 34 milioni di euro. Un intervento, attuato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in qualità di soggetto commissariale, per cui, in base al cronoprogramma, dopo la progettazione prevista entro il mese di marzo, i lavori partiranno nel quarto trimestre di quest’anno, mentre la loro conclusione è prevista nel 2030″.