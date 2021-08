SCUOLA VIGILI FUOCO SASSA: ASSEMBLEA INQUILINI PROGETTO CASE CONTRO “EVACUAZIONE”

L’AQUILA – Continua la lotta degli inquilini del progetto Case di Sassa che dovranno trasferirsi per fare posto alla Scuola nazionale di formazione dei Vigili del Fuoco ospiterà da 700 a circa 1000 persone.

Prossima assemblea lunedì 30 agosto alle ore 18.00 presso il piano Case di Sassa nella slargo via D’Inzillo.

“Constatatiamo l’irresponsabile pervicacia con cui l’assessore Vito Colonna vorrebbe imporci i suoi metodi estemporanei e personali per realizzare l’intervento esponendo lo stesso ad una reale impraticabilità urbanistico e ambientale – si legge nella nota -. Ribadiamo gli evidenti rischi alluvionali per la nuova struttura che responsabilmente, (per una struttura strategica destinata anche al pronto intervento), avrebbero dovuto suggerire una pronta delocalizzazione”.

Hanno preannunciato la loro adesione, Walter Rapattoni Presidente nazionale dell’Unione Inquilini, Stefania Pezzopane, deputata del Pd, ,Quirino Crosta, responsabile Pd Sassa, Dario D’Alessandro, responsabile provinciale Unione Inquilini

Sostiene l’iniziativa la senatrice M5S Valentina Corneli che ha garantito interrogazioni parlamentari.