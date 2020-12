SCUOLA VVF ALL’AQUILA, SROUR-D’ANGELO: “GRANDE RISULTATO FRUTTO DEL LAVORO DI ‘CAMBIAMO'”

L’AQUILA – “La realizzazione all’Aquila della scuola nazionale dei Vigili del fuoco è un grande risultato per il nostro territorio, al quale il nostro partito è orgoglioso di aver contribuito con l’impegno diretto del senatore Quagliariello in tutta la fase preparatoria, fino all’emendamento presentato da “Cambiamo” alla Camera che ha completato il percorso istitutivo. Si è trattato di un gioco di squadra che premia lo sforzo di questa città e della sua amministrazione per rialzarsi e diventare fattivamente un simbolo di rinascita”.

Lo dichiara Mimmo Srour, coordinatore regionale di “Cambiamo”. “E’ questa la politica che ci piace – aggiunge Daniele D’Angelo, consigliere comunale di “Cambiamo” -, una politica fatta di visione e di concretezza, che fissa un obiettivo e si adopera per raggiungerlo. Questo progetto risponde alla vocazione della nostra città. Lavoreremo con l’amministrazione affinché, tagliato il primo importante traguardo, L’Aquila possa ospitare presto gli allievi della scuola restituendo in accoglienza la dedizione dimostrata dal Corpo dei Vigili del fuoco nel nostro momento del bisogno”.

