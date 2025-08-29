SCUOLABUS L’AQUILA: ROMANO E ALBANO, “DEPOSITATO DOCUMENTO PER ESTENDERE SERVIZIO ALLE MEDIE”

L’AQUILA – “Abbiamo depositato un ordine del giorno per chiedere l’attivazione del servizio di scuolabus per le scuole medie dell’Aquila già dall’anno scolastico 2025/2026, ordine del giorno che verrà discusso nel Consiglio Comunale del 1 settembre 2025. La richiesta nasce dall’istanza presentata il 27 giugno e firmata da numerosi genitori, che hanno segnalato le difficoltà quotidiane legate agli spostamenti degli studenti di età tra gli 11 e 13 anni”.

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali Stefano Albano (PD) e Paolo Romano (L’Aquila Nuova).

“Lo scuolabus – proseguono i due – non è un servizio accessorio, ma una misura di sicurezza, sostenibilità ed equità sociale. Più dell’80% dei grandi Comuni italiani lo garantisce già per le scuole medie, mentre a L’Aquila centinaia di famiglie sono ancora costrette a complicati incastri tra lavoro, nonni e babysitter. Inoltre, un servizio di scuolabus riduce la presenza di auto private intorno alle scuole, riducendo quindi il traffico e migliorando la sicurezza stradale, come anche la stessa Amministrazione Comunale riconosce, tanto da aver inserito i parcheggi scolastici tra le aree critiche su cui intervenire, nella determina dirigenziale del 1 agosto 2025 che ha istituito il tavolo di lavoro sulla sicurezza stradale”.

“A due settimane dall’inizio delle lezioni, tuttavia, le famiglie aquilane non hanno ancora ricevuto certezze: nonostante alcune aperture dell’amministrazione, nonostante l’Amministrazione Comunale abbia presentato il nuovo bando per il trasporto scolastico,

a oggi manca un piano concreto per l’estensione del servizio, e non è stato chiarito se il servizio sarà esteso alle scuole medie, e quando”.

“Per questo l’ordine del giorno impegna Sindaco e Giunta a:

• riconoscere lo scuolabus come servizio essenziale di sostegno alle famiglie;

• estenderlo alle scuole secondarie di primo grado già dal prossimo anno scolastico 2025/2026, utilizzando i posti già disponibili per attivarlo subito;

• informare chiaramente la cittadinanza e riaprire le iscrizioni per il 2025/2026”, chiariscono Albano e Romano.

“A due settimane dall’inizio dell’anno scolastico – concludono i due consiglieri – auspichiamo una convergenza di tutte le forze politiche in Consiglio comunale su questo ordine del giorno, per garantire alle famiglie dell’Aquila un supporto fondamentale nella loro vita quotidiana”, concludono.