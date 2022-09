SCUOLABUS MONTORIO: ARCI E ASGI PRESENTATO RICORSO A TRIBUNALE, “DELIBERA RAZZISTA”

MONTORIO – “Scuolabus e mensa gratis, ma non per i bambini stranieri”: Asgi e Arci hanno depositato ricorso in Tribunale “contro la discriminazione”, contro il Comune di Montorio al Vomano che il 31 agosto 2022 ha approvato una delibera che prevede il trasporto scuolabus e il servizio di refezione scolastica gratuiti per le famiglie residenti nel comune; per poter accedere al bonus, però, occorre che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o dell’Unione Europea.

“I genitori con nazionalità di un Paese terzo saranno quindi costretti, in ogni caso, a pagare per il servizio, anche se si trovano in condizioni economiche disagiate e nonostante siano residenti nel Comune e pienamente in regola con il permesso di soggiorno e con il pagamento dei tributi comunali -, si legge nella nota di Asgi e Arci -.Tale previsione, oltre ad essere in contrasto con l’ordinamento nazionale e internazionale posto a tutela dei minori con cittadinanza extra UE, costituisce una vera e propria forma di apartheid, per di più utilizzata sulla pelle dei bambini.

“Ci siamo mobilitati contro questa delibera discriminatoria e razzista depositando un ricorso al Tribunale di Pescara. Le Associazioni intendono evidenziare che queste politiche di esclusione non soltanto sono apertamente illegittime dal punto di vista giuridico, ma contribuiscono altresì a creare situazioni di emarginazione che, oltre a essere eticamente inaccettabili, provocano conflitti e tensioni sociali e vanno a danno di tutta la popolazione residente, straniera e italiana”, conclude la nota.