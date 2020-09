SCUOLE ABRUZZO: LEGA GIOVANI, “GESTIONE IMBARAZZANTE GOVERNO, AZZOLINA BOCCIATA”

L’AQUILA – “Dall’Aquila a Lanciano, passando per Chieti, Pescara ed Avezzano i ragazzi della Lega Giovani sono tornati fuori le scuole”.

Così, in una nota stampa, i responsabili della Lega Giovani che questa mattina, nel giorno delle riaperture delle scuole in tutto Abruzzo, hanno effettuato un volantinaggio, fuori gli istituti scolastici, “per sensibilizzare gli studenti sull’imbarazzante gestione del Governo Pd-5Stelle su scuola e coronavirus”.

“Istituti senza banchi, cattedre vaganti, scuole non adeguate. Nonostante lo sforzo di Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale – sottolienano – il Governo è totalmente assente e lontano dalle necessità degli studenti. Nei prossimi giorni continueremo ad essere presenti davanti gli istituti per chiedere una scuola normale, che difenda il diritto allo studio. Con i tantissimi ragazzi della Lega Giovani in tutta Italia stiamo combattendo contro il disinteresse e il pressappochismo di un Ministro, la Azzolina, che esce sinceramente bocciata da questa terribile esperienza”.

