SCUOLE: AD ARISCHIA DOMANI VICE MINISTRO ASCANI PER INAUGURAZIONE NUOVO EDIFICIO

L’AQUILA – Una ripartenza doppia per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Arischia, la prima a essere completamente ricostruita dopo il sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009.

Domani, giovedì 24 settembre 2020, alle 10.30, a inaugurare con loro il nuovo anno scolastico, che riprende in presenza e all’interno di un edificio nuovo, ci sarà la vice ministra dell’Istruzione Anna Ascani.

“Sono felice di tornare in questo territorio in un’occasione dalla forte valenza simbolica come questa inaugurazione: – dichiara Ascani – oggi anche qui riprendono le attività didattiche in presenza e gli alunni potranno frequentare le lezioni all’interno di un edificio nuovo, completamente ricostruito dopo il sisma che ha messo a dura prova questa comunità”.

“Ho voluto esserci, non solo per partecipare a questo momento di festa condivisa, ma anche per dimostrare il concreto supporto del Ministero, impegnato costantemente a garantire a ogni bambino e ragazzo il diritto allo studio e la migliore formazione possibile. In questi mesi di Governo abbiamo lavorato insieme alle altre istituzioni e alle amministrazioni locali per accelerare le procedure e assicurare la ripartenza della scuola, in presenza e in sicurezza, in ogni parte del Paese. Procediamo su questa strada che ci vede insieme a collaborare per il bene degli studenti anche oltre l’emergenza”.

