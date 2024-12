SCUOLE: CALVISI E SETTE (PROVINCIA L’AQUILA) CONTRO PD, “NON ACCETTIAMO LEZIONI, SPESI 30 MILIONI”

L’AQUILA – “Non possiamo accettare lezioni sulla situazione delle scuole aquilane da parte del Pd, partito che più volte ha amministrato la Provincia dell’Aquila, nonché tutti i livelli di governo locale e nazionale senza muovere paglia, mentre l’attuale amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso dal 2017 ad oggi, porta avanti interventi per oltre 30 milioni di euro sulle sedi degli istituti superiori cittadini. Limitarsi a evidenziare esclusivamente i dati crudi degli indici di vulnerabilità, per altro sbagliando anche alcuni dati nonostante un accesso agli atti, è solo sciacallaggio politico, su un tema che richiede invece risposte concrete e programmazione, e non continue e sterili polemiche come fanno Pd e comitati affini”.

È quanto dichiarano Gabriella Sette, consigliere provinciale dell’Aquila con delega all’Edilizia scolastica, e Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale e presidente della commissione Edilizia.

Entrando nello specifico degli interventi, i consiglieri ricordano i 5,5 milioni spesi sulla sede dei licei del Convitto “Cotugno”, “che hanno consentito il rientro degli studenti nel 2022, 4,4 milioni in manutenzioni straordinarie ed efficientamento per la sede dell’Istituto istruzione superiore “Amedeo d’Aosta”, 2,6 milioni per manutenzioni e antincendio della sede dell’Istituto istruzione superiore “Andrea Bafile”, 1,3 milioni per i nuovi impianti della sede dell’Istituto istruzione superiore “Colecchi”. A tali interventi si aggiungono poi la realizzazione della nuova palestra dell’Ipsiasar, con investimenti per un milione di euro, e i lavori in corso per la realizzazione della nuova palestra del liceo scientifico “Bafile”, con risorse per 2,2 milioni di euro.

“Infine, per quanto riguarda la ricostruzione della sede Ipsiasar – concludono i consiglieri provinciali Sette e Calvisi – siamo in attesa del finanziamento in prossima delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per 6,2 milioni, come anche per la ricostruzione della sede ‘ex Itas’ in viale Duca degli Abruzzi, per la quale attendiamo il finanziamento di 9,8 milioni di euro, avendo definito tutti i livelli di progettazione”.