SCUOLE, DE SANTIS (LEGA): “COMITATI STRUMENTALIZZANO ANCORA, BASTA FARSE”

L’AQUILA – “È davvero incredibile come i comitati di sinistra riescano sistematicamente a strumentalizzare sotto il profilo politico anche riflessioni utili per la città”.

Lo dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Francesco De Santis, che spiega: “I comitati contestano e strumentalizzano per la propria perenne campagna elettorale le dichiarazioni del vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, in visita in città martedì scorso, senza contestualizzarle. Morelli ha detto giustamente che le opere per cui si è riusciti a espletare la procedura di ricostruzione più velocemente sono quelle per le quali è stato attivato un commissariamento. Da qui l’idea di un modello da prendere ad esempio per velocizzare i lavori pubblici anche in futuro”.

“Un ragionamento di carattere generale che riguarda la ricostruzione nel suo senso più ampio. Non si è parlato di scuole aquilane come modello in senso lato, anche perché è sotto gli occhi di tutti che vi sono dei ritardi, gran parte dei quali provocati proprio dall’inerzia del governo Pd-Movimento cinque stelle, ai quali noi abbiamo dovuto porre rimedio. La si finisca con questa farsa dei comitati: chi vuole fare politica si tesseri ad un partito ed inizi a farla alla luce del sole, senza nascondersi dietro sigle di parte che strumentalizzano ogni giorno questioni serissime”, chiosa De Santis.