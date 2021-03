SCUOLE, DI MAIO: “PRIMARIE E INFANZIA RIPARTANO DOPO PASQUA”

ROMA – “Le scuole primarie e dell’infanzia devono riaprire subito dopo Pasqua”.

Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da Bruxelles, dove sta partecipando alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato: “Ieri abbiamo segnato in Italia il record di vaccinazioni giornaliere, 210 mila, ma questi numeri devono raddoppiare per riuscire a permettere che in estate entro agosto tutti coloro che vogliono vaccinarsi lo abbiano fatto”, ha sottolineato il ministro, “credo che rispetto alle vaccinazioni non possiamo assolutamente arretrare perché se ci sono le vaccinazioni riaprono le imprese, riaprono le attività, riaprono totalmente le scuole ma, intanto che completiamo la campagna vaccinale, dopo Pasqua dobbiamo far ripartire subito le scuole primarie e le scuole dell’infanzia”.