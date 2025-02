SCUOLE E RICOSTRUZIONE: IL SINDACO DELLAQUILA INVITA I SENATORI DEL PD A UN CONFRONTO

L’AQUILA- Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una lettera al senatore Francesco Boccia, presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato, per invitarlo – insieme a tutti i parlamentari del suo gruppo – a un incontro istituzionale sulla ricostruzione post-sisma e, in particolare, sugli interventi dedicati alle scuole.

“L’annunciata visita della delegazione di senatori del Partito Democratico in città – spiega Biondi – arriva a ridosso del sedicesimo anniversario del terremoto e rappresenta un’occasione utile per fare il punto sullo stato della ricostruzione, offrendo loro dati ed elementi concreti per un quadro esaustivo della situazione. Oltre alle scuole, sarà importante evidenziare gli ingenti investimenti che lo Stato ha destinato al territorio e il lavoro svolto negli anni per restituire all’Aquila una città più sicura e moderna.”

Nel solco di una consolidata prassi istituzionale, il sindaco ha quindi invitato i parlamentari a un incontro ufficiale che si terrà lunedì 17 febbraio, alle ore 10:00, a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

“Ritengo che, a prescindere dai ruoli di maggioranza e opposizione, chi rappresenta le istituzioni debba favorire il confronto e la condivisione di informazioni nell’interesse dei cittadini. Per questo motivo, ho ritenuto doveroso rivolgere un invito ufficiale ai senatori del Partito Democratico, affinché possano ascoltare, vedere e toccare con mano i progressi compiuti nella ricostruzione della nostra città”, sottolinea Biondi.

Per garantire ai parlamentari una visione più completa della realtà aquilana e delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni, il Comune metterà inoltre a disposizione un mezzo che accompagnerà la delegazione in una visita guidata ai principali cantieri e alle strutture già restituite alla comunità.

“L’Aquila è una città che sta rinascendo e che, grazie a uno straordinario lavoro di squadra tra istituzioni e territorio, è diventata un modello di ricostruzione. Sono certo che questo incontro sarà un’opportunità per illustrare in maniera chiara e trasparente l’impegno profuso e i risultati raggiunti”, conclude il sindaco.