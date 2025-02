SCUOLE L’AQUILA: “ALLARMISMO MEDIATICO CENTROSINISTRA, AMMINISTRAZIONE LAVORA DAVVERO PER SICUREZZA”

L’AQUILA – “Tutti gli edifici scolastici comunali attualmente in uso sono dotati di certificati di idoneità statica e agibilità sismica. Questa amministrazione è la prima, rispetto al passato, ad aver condotto verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici e ad aver realizzato la microzonazione sismica di terzo livello su tutte le scuole del territorio comunale”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale dell’Aquila, guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, al termine del Consiglio comunale straordinario sulla sicurezza sismica delle scuole che si è tenuto oggi nella sala consiliare di Palazzo Margherita.

“Si tratta di edifici che hanno resistito al sisma del 2009 – viene aggiunto – riportando danni lievi e che sono stati oggetto di interventi di miglioramento sismico, certificati dal Provveditorato ai Lavori Pubblici. Molti di questi istituti sono già stati inseriti nella programmazione per la ricostruzione delle scuole con esito E, mentre per le poche restanti sono previste ulteriori verifiche e successivi interventi”.

“Viene dunque da chiedersi dove fosse l’opposizione, che oggi alimenta un allarmismo mediatico ingiustificato – viene osservato -, quando l’ex sindaco di centrosinistra dichiarava che, sulla base delle stesse certificazioni e degli stessi indici di vulnerabilità, gli edifici scolastici erano in grado di resistere a un sisma di magnitudo uguale o superiore a quello del 2009 e quindi sicuri. Al di là della buona fede di alcuni consiglieri comunali, appare evidente come si stia portando avanti una polemica politica anziché un confronto onesto e costruttivo. Questa amministrazione ha lavorato e continua a lavorare per garantire la sicurezza degli studenti e la serenità delle famiglie, che hanno il diritto di ricevere informazioni chiare e fondate, senza inutili strumentalizzazioni”.

“Grazie a questo Governo – si legge ancora nella nota -, finalmente si sono ottenuti i fondi necessari per finanziare tutti gli edifici scolastici programmati. Negli ultimi anni, la ricostruzione dell’edilizia scolastica ha vissuto un vero cambio di passo, e siamo certi di poter affermare che, entro la fine del mandato, avremo inaugurato tantissime scuole e avviato tutte quelle previste nel piano di ricostruzione”.

“Nel frattempo, stiamo completando le verifiche sugli edifici scolastici attualmente in uso, che comunque rispettano le normative vigenti, per valutare la possibilità di ulteriori interventi migliorativi o, se necessario, programmare nuove scuole”.

“I dati e gli esperti autorevoli ascoltati oggi in consiglio comunale parlano chiaro: la nostra azione è concreta e fondata su basi tecniche. L’approvazione dell’ordine del giorno sulla ‘Programmazione dell’edilizia scolastica della città dell’Aquila – Per scuole a rischio sismico zero’, presentato dal capogruppo di FdI Leonardo Scimia con le firme di tutti i capigruppo di maggioranza, Daniele Ferella, capogruppo Lega, Roberto Santangelo, capogruppo L’Aquila Futura, Daniele D’Angelo, capogruppo Forza Italia, Fabio Frullo, capogruppo UDC, Luigi Faccia, capogruppo civici con Biondi, Maria Luisa Ianni, capogruppo gruppo misto, che confermano l’impegno di questa amministrazione nel mettere la sicurezza al primo posto, senza cedere a inutili polemiche”, conclude la nota.