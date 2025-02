SCUOLE L’AQUILA: CENTRODESTRA, “PD NON ACCETTA INVITO, SCHLEIN DIMOSTRI CHE NON E’ PROPAGANDA”

L’AQUILA – “Prendiamo atto con rammarico che dal Partito Democratico non è stata apprezzata la cortesia istituzionale del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel voler accogliere in Comune la delegazione dei senatori dem, in visita domani nelle scuole cittadine, per offrire un quadro più ampio e dettagliato sulla ricostruzione dell’edilizia scolastica”.

Lo scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza al Comune dell’Aquila Leonardo Scimia, Fratelli d’Italia; Daniele Ferella, Lega, Daniele D’Angelo, Forza Italia; Fabio Frullo, UDC; Luigi Faccia, Civici con Biondi; Maria Luisa Ianni, Gruppo Misto.

Il riferimento è alla lettera che il primo cittadino, nonché presidente Anci Abruzzo e responsabile nazionale Enti locali di FdI, ha inviato al senatore Francesco Boccia, presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato, per invitarlo – insieme a tutti i parlamentari del suo gruppo – a un incontro istituzionale sulla ricostruzione post-sisma e, in particolare, sugli interventi dedicati alle scuole.

In vista dell’annunciata visita della segretaria del Pd Elly Schlein, che domani sarà in città accompagnata da una delegazione di parlamentari dem per un tour delle scuole, nel programma diffuso non c’è traccia di apertura all’invito, fissato alle 10, a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

Così i capigruppo di centrodestra osservano: “È paradossale che la delegazione del PD, guidata dalla segretaria Elly Schlein, non riesca a trovare il tempo per incontrare il primo cittadino dell’Aquila. Ancora più sorprendente è la motivazione con cui si è evitato il confronto, dal momento che il sindaco non ha convocato unilateralmente l’incontro, ma ha semplicemente colto l’occasione della presenza in città della delegazione istituzionale per offrire la sua piena disponibilità a un confronto costruttivo sul tema”.

“Si trattava di un’opportunità utile per fornire ulteriori dati e informazioni che avrebbero contribuito a delineare un quadro esaustivo sulla ricostruzione delle scuole aquilane, rispondendo così all’interesse che, immaginiamo, sia alla base della visita dei senatori del Partito Democratico. Non vorremmo che questa mancata disponibilità al confronto rivelasse il vero obiettivo della visita: non acquisire un reale quadro della situazione dell’edilizia scolastica, ma piuttosto condurre un’operazione di propaganda politica e di attacco strumentale all’amministrazione comunale. Se così fosse, si tratterebbe di un’occasione persa per un confronto serio e istituzionale su un tema fondamentale per la comunità aquilana”.

“Siamo convinti che la segretaria Schlein possa riconsiderare la decisione e accettare l’invito del sindaco, nell’interesse esclusivo della città e della ricostruzione delle sue scuole”, concludono.