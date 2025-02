L’AQUILA – Sicurezza delle scuole al centro dello scontro politico nelle ultime settimane con un particolare risultato: l’invito reciproco di Pd e FdI a visitare le strutture e ad incontrarsi per confrontarsi su uno dei temi più caldi.

Il primo è stato il sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, che ha inviato una lettera a Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd in Senato, per invitarlo – insieme ai parlamentari del suo gruppo – a un incontro sulla ricostruzione post-sisma e, in particolare, sugli interventi dedicati alle scuole. Biondi ha anche fissato un incontro per lunedì a Palazzo Margherita.

Poi il Pd aquilano ha risposto mandato una lettera ai capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, proprio per invitarli – insieme ai parlamentari – ad una visita istituzionale in città “per appurare lo stato della ricostruzione dell’edilizia scolastica”.

Nel mezzo è stato diffuso il programma ufficiale della visita della segretaria nazionale Pd Elly Schlein – con delegazione di parlamentari al seguito – fissata per domani mattina, lunedì 16 febbraio, nella scuola primaria di Sassa Scalo (alle 10), poi alla scuola dell’infanzia di Sassa Scalo (alle 10.30), infine al Liceo musicale e convitto nazionale Domenico Cotugno (alle 11.30 nel Musp di via Pasquale Ficara).

LA NOTA DEL SINDACO BIONDI

“L’annunciata visita della delegazione di senatori del Partito democratico in città – spiega Biondi – arriva a ridosso del sedicesimo anniversario del terremoto e rappresenta un’occasione utile per fare il punto sullo stato della ricostruzione, offrendo loro dati ed elementi concreti per un quadro esaustivo della situazione. Oltre alle scuole, sarà importante evidenziare gli ingenti investimenti che lo Stato ha destinato al territorio e il lavoro svolto negli anni per restituire all’Aquila una città più sicura e moderna.”

Nel solco di una consolidata prassi istituzionale, il sindaco ha quindi invitato i parlamentari a un incontro ufficiale che si terrà lunedì 17 febbraio, alle ore 10:00, a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

“Ritengo che, a prescindere dai ruoli di maggioranza e opposizione, chi rappresenta le istituzioni debba favorire il confronto e la condivisione di informazioni nell’interesse dei cittadini. Per questo motivo, ho ritenuto doveroso rivolgere un invito ufficiale ai senatori del Partito Democratico, affinché possano ascoltare, vedere e toccare con mano i progressi compiuti nella ricostruzione della nostra città”, sottolinea Biondi.

Per garantire ai parlamentari una visione più completa della realtà aquilana e delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni, il Comune metterà inoltre a disposizione un mezzo che accompagnerà la delegazione in una visita guidata ai principali cantieri e alle strutture già restituite alla comunità.

“L’Aquila è una città che sta rinascendo e che, grazie a uno straordinario lavoro di squadra tra istituzioni e territorio, è diventata un modello di ricostruzione. Sono certo che questo incontro sarà un’opportunità per illustrare in maniera chiara e trasparente l’impegno profuso e i risultati raggiunti”, conclude il sindaco.

LA NOTA DEL PD DELL’AQUILA

Il Partito democratico dell’Aquila ha inviato una lettera ai capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, per invitarli – insieme ai parlamentari dei gruppi – ad una visita istituzionale in città per appurare lo stato della ricostruzione dell’edilizia scolastica.

“Vi accompagneremo volentieri nei Musp dislocati in città, realizzati in emergenza a seguito del sisma con una aspettativa di funzionamento di 5 anni e frequentati, ancora oggi, da circa 3.500 bambine e bambini che mai hanno fatto lezione in una vera scuola in muratura”, si legge nella lettera firmata dal segretario comunale Nello Avellani, dai consiglieri comunali Stefano Albano, Stefania Pezzopane, Stefano Palumbo, dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal consigliere provinciale Giacomo Carnicelli che spiegano come bambine e bambini siano stati “privati della possibilità di avere una mensa, una palestra, aule di informatica e altri spazi pure fondamentali per la didattica e la formazione”.

“Potremo visitare i cantieri di ricostruzione delle scuole danneggiate dal terremoto che, purtroppo, sono ancora fermi, in netto ritardo rispetto ai tempi dettati dal cronoprogramma del Comune”, aggiungono i dem.

“Avremo modo di appurare anche lo stato delle scuole in muratura in funzione: stando all’edilizia di competenza comunale, 11 scuole su 17 presentano indici di vulnerabilità sensibilmente inferiori alle soglie indicate dalla normativa vigente”.

In relazione all’invito recapitato dal sindaco Biondi ai parlamentari dem che lunedì 17 febbraio saranno in città, nella lettera si ribadisce come il confronto sia “il miglior strumento in democrazia per affrontare e risolvere i problemi. I confronti, però, vengono concordati e non convocati unilateralmente da una parte. Avremmo avuto piacere di confrontarci col sindaco, se non fosse che Biondi ha ‘convocato’ i parlamentari del PD in giorno e orario dettato da lui, pur sapendo che, nello stesso momento, saranno impegnati in una visita ispettiva di alcune scuole come annunciato dal senatore Michele Fina nel corso di un Consiglio comunale straordinario sul tema che si è tenuto il 10 febbraio scorso”.

I dem si dicono pertanto “disponibili a concordare con i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato una data utile che consenta la massima partecipazione possibile”.