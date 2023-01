SCUOLE L’AQUILA, PEZZOPANE: “FINALMENTE LA COMMISSIONE, ACCOLTA NOSTRA RISCHIESTA”

L’AQUILA – “Finalmente convocate per il 17 la 2’ e la 3’ Commissione. È arrivata la convocazione richiesta, il presidente della 2’ Commissione Consiliare ha accolto la mia proposta di convocare l’apposita commissione per affrontare la mancata ricostruzione delle scuole nel Comune dell’Aquila. Ho sollecitato questa riunione più volte, sia in commissione – verbalmente – che poi con due note scritte”.

Così Stefania Pezzopane, consigliera comunale Pd.

“Avevamo atteso anche troppo – sottolinea in una nota – Ho sollecitato più volte sia il Presidente Santella, sia il Presidente Frullo perché per noi la scuola ed il diritto allo studio sono assolute priorità. Al Presidente Santella abbiamo sollecitato una interlocuzione con la giunta e gli uffici tecnici per la parte di edilizia scolastica su cui il Comune riporta un ritardo gravissimo, considerate le risorse da tempo assegnate e le deroghe di legge ottenute per semplificare le procedure. Manca di fatto un vero piano, un cronoprogramma, una visione ed il nostro intento è un cambio di passo da parte dell’amministrazione. Abbiamo chiesto anche al Presidente Frullo la riunione della 3’ commissione per affrontare anche il piano del diritto allo studio, ovvero come l’amministrazione intende sostenere gli studenti, quale è il piano degli asili nido, del sostegno, del trasporto scolastico e delle mense, delle risorse impegnate, delle tariffe applicate”.

“Vogliamo che il Comune si doti di una progetto organico per dare supporti adeguati e rafforzare la formazione anche dei più piccoli”, conclude Pezzopane.