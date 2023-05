SCUOLE L’AQUILA, PEZZOPANE: “INDIGNATI DA COMPORTAMENTO DI BIONDI”

L’AQUILA – “Siamo tutti indignati dal comportamento da padre padrone del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. È venuta fuori ancora una volta la sua vera indole visto che ha bacchettato e redarguito tutti affermando a più riprese ‘non leggete, non capite’, dopo essersi presentato senza un programma ed aver citato luoghi e fondi come se stesse a dare i numeri”.

Così il consigliere comunale del Pd Stefania Pezzopane al termine della seduta straordinaria del consiglio comunale dell’Aquila chiesta proprio dalle opinioni di centrosinistra.

“Quando si doveva mettere al voto l’ordine del giorno la maggioranza ha abbandonato l’aula con comportamento indegno perché tra l’altro la scena è avvenuta davanti a sindacati, dirigenti scolastici, associazioni e comitati che si occupano di scuole da tanti anni – ha spiegato ancora l’ex parlamentare a nome di tutta la opposizione – Siamo indignati, non molliamo, la prossima settimana rilanciamo sul problema delle scuole, non ci facciamo prendere in giro da personaggi che hanno messo in campo una politica fallimentare”.